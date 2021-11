Yuridia rompe el silencio y habla sobre supuesta separación y alcoholismo

Yuridia fue abordada por los medios mexicanos en el Aeropuerto de la Ciudad de México y paró para responder las preguntas acerca de su supuesta separación y problemas de alcoholismo publicados hace unos meses.

La intérprete habló de la noticia de un medio mexicano donde se hablaba de sus problemas de alcoholismo y una separación de su esposo, el académico Matías Arana.



Las noticias de separación han crecido, pues en las cuentas de Instagram de ambos artistas casi no hay fotografías de ellos juntos últimamente.

(Foto: Instagram)

“Me da risa ni modo que me ponga a llorar por los rumores que se inventan a cada rato. Cada mes estoy embarazada, me estoy separando, soy alcohólica ahora y les vale. No, no soy alcohólica hermanos míos, pero si me invitan unas caguamas (cervezas) ahí estaré”, dijo.

Yuridia no suele aceptar las preguntas de los reporteros y ha dicho en varias ocasiones que padece fobia social, pero al parecer venció su temor para aclarar cómo se siente en este momento.

“Antes me lastimaba muchísimo, cuando era más joven me dolía y me partía el alma estar involucrada en chismes y tener que exponer y expresar mis sentimientos... Hasta la fecha es algo que me cuesta mucho trabajo hablar con ustedes, pero ya no me interesa, ya no me importa, me siento más tranquila conmigo, con lo que yo soy, tengo 35 años y hasta ahora puedo empezar a decir la verdad o expresar mis sentimientos”, dijo ante las cámaras.

“Soy una morra de barrio y crecí pensando que tenía que esconder todo de mí, que yo no podía decir que era la ex académica”, agregó

También mencionó que le ha ayudado tomar terapia.

“Yo quiero invitar a la gente a que lo hagan y quiero invitar a la gente a que se tome conciencia de que la terapia tendría que ser gratis porque todo mundo la necesita”.

Escúchala aquí: