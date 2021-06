La "youtuber" Yuya anuncia su embarazo y su bebé ya tiene nombre (video)

La influencer mexicana, conocida como Yuya, anunció su embarazo en Instagram, con una emotiva imagen de su familia, sorprendiendo a sus millones de seguidores.

Con una poderosa fotografía, la popular influencer mexicana dio a conocer que espera a su primógenito. En la foto aparece abrazada de su pareja, el músico Siddharta, mientras ella muestra su pancita.

"Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí. ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo!", escribió en el post.

La influencer dio detalles de este tiempo junto a su pequeño en el vientre. (Foto: Yuya oficial)

La famosa también subió a su cuenta oficial de Youtube un video donde compartió su emoción y este mensaje:

"Este video lo hago con muchísimo cariño para mi amado Mar. Amigos, guapuras bellas que me han acompañado, comparto este video con todo mi cariño también para ustedes, han sido y son parte fundamental de la historia de mi vida. Han sido meses de cambios, reconocimiento y adaptación. Estoy feliz y también estoy nerviosa, sobrepasa cualquier sentimiento que haya vivido antes. Siento estar comenzando de nuevo, como ir al primer día de clases al mejor colegio del mundo. Me imagino algo así pero el sentimiento potencializado, no sé escribirlo ni describirlo, cada día es una sorpresa, qué nervio y qué alegría por fin compartirlo por aquí. Los abrazo junto a mi Mar y me anticipo a agradecerles por el amor que me hacen llegar, aún a la distancia, los quiero cabrón", escribió junto al clip, en su canal.

"Ya han pasado varios meses desde que soy el portal de una nueva oportunidad", dijo en su anuncio publicado en Youtube y con ello mostró un calendario que inició en enero.

Ultrasonido del bebé de Yuya. (Foto: Yuya oficial)

También mostró cómo ha ido creciendo su vientre y algunos ultrasonidos. Además, al parecer, su primer bebé ya tiene nombre y es Mar.

Mira el video en el que habla de su nueva etapa: