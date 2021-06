¿Dónde se grabaron las escenas de Guatemala de "The Good Doctor"?

Los dos últimos capítulos de la cuarta temporada de la serie "The good doctor" se desarrollaron en Guatemala, pues el doctor Shaun Murphy (Freddie Highmore) junto a sus colegas, realizaron un viaje para apoyar un centro de salud comunitario.

Muchas grandes decisiones se tomaron en esa visita, como la unión del doctor Mateo Rendón (Osvaldo Benavides) al grupo, por su relación con la doctora Audrey Lim (Christina Chang), el compromiso de matrimonio entre Shaun y Lea, o la despedida de la doctora Claire Browne (Antonia Thomas), quien decidió aceptar un trabajo en Guatemala.

Aunque en la trama de la serie, los doctores visitaron una comunidad en Quetzaltenango, en realidad, ninguna de las grabaciones ocurrió en el país.

La serie estadounidense se realiza en Vancouver, Canadá, desde su inicio en 2017, en lugares como Burnaby, Coquitlam Surrey y el VCC Broadway Campus de Vancouver. También en Estados Unidos, en sitios como la Bahía de San Francisco y San José, California.

Los actores Freddie Highmore y Cristina Chang revelaron en entrevistas con ABC y ET que, para representar los exteriores de Guatemala, el elenco realizó un viaje de 3 horas y media aproximadamente, desde la locación del hospital San Jose St. Bonaventure, ubicado en Vancouver.

Según un sitio de fanáticos de la serie publicado en la plataforma Reddit, las locaciones exactas que representan a Guatemala son: el área de parqueo de los Bridge Studios (Vancouver), el exterior del aeropuerto de Merritt, British Columbia y el valle de Nicola, una región natural al sur de Columbia Británica.

Específicamente se usó el famoso set de películas del oeste, llamado "Jamestown, Langley" y el "Riverview Hospital", un centro de salud mental canadiense, ubicado en Coquitlam, Columbia Británica, que cerró operaciones en julio de 2012.

Nicola Valley en Canadá, donde se habrían grabado las escenas de "The Good Doctor". (Foto: britishcolumbia.com)

Set de películas del oeste llamado "Jamestown, Langley, BC" en Canadá. (Foto: macinnes farms)

Riverview Hospital in Coquitlam, BC en Canadá, fue un centro de salud mental y adicciones donde se hicieron tomas de "The Good Doctor". (Foto: Riverview Hospital)

"Desafortunadamente no pudimos en estos tiempos ir Guatemala, pero fuimos a Merritt, BC (British Columbia), que queda a tres horas de Vancouver, en lugar de un vuelo de 5 o 6 horas, se sintió mágico, como un viaje de verdad, pues ahora no es común moverse a través de largas distancias y el hecho de quedarse en otro lugar... de sentir que estábamos en un país diferente fue emocionante, una bocanada de aire fresco para todos, se sintió como un campamento, me refiero a que si fuéramos a un camping, así me lo imaginaría, afortunadamente me dejaron usar el español que aprendí en la universidad en España, la excusa es que Shaun (su personaje) aprendió español de unas cintas que encontró en la biblioteca, por eso agradecí no haber tenido que cambiar al acento con el que aprendí el idioma", explicó Freddie Highmore, en una entrevista con ET Canadá.

"Se sintió como un viaje de carretera o un campamento de verano, un agradable respiro para los doctores (en la historia), pero también para los actores y el elenco, fue un cambio agradable aunque no pudimos ir a Guatemala pero las tres horas de viaje fuera de la ciudad fue vigorizante", expresó Christina Chang, acerca de esta aventura.

