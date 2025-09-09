Versión Impresa
ZIGI lanza su tarjeta de débito Mastercard en Guatemala

  • Por Redacción comercial
09 de septiembre de 2025, 13:40
(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

La app financiera ZIGI anunció el lanzamiento oficial de su nueva tarjeta de débito ZIGI Mastercard, una opción que conecta el mundo digital con el físico y amplía el ecosistema de pagos de la plataforma.

Los usuarios podrán solicitar la tarjeta directamente desde la aplicación y elegir la agencia de Banco Industrial donde desean retirarla. Su activación se realiza en segundos y, a partir de ese momento, estará lista para utilizarse en comercios físicos y digitales en Guatemala y el extranjero, realizar compras en línea, vincularla a plataformas de streaming, transporte o delivery, y efectuar retiros en cajeros automáticos.

Beneficios disponibles desde la primera compra

Las tarjetas de débito ZIGI Mastercard incluyen:

  • Sin costos de mantenimiento.
  • Cobertura de protección en compras y transacciones.
  • 50% de reintegro en la primera compra.
  • 2% de reintegro en todas las compras.
  • Promociones exclusivas con comercios aliados.
  • Retiros de efectivo en la red de cajeros de Banco Industrial y afiliados.

Desde ZIGI estamos construyendo el futuro de los servicios financieros en Guatemala, con soluciones que combinan simplicidad, tecnología y cercanía.
Valeria Maldonado
, Go to Market de ZIGI.

Disponible en todo el país

La tarjeta podrá ser solicitada por cualquier usuario de ZIGI desde la app y estará disponible en agencias de Banco Industrial seleccionadas.

Esta alianza con ZIGI permite a los guatemaltecos acceder a una tarjeta con beneficios diseñados para su día a día.
Francisco Milian
, gerente país de Mastercard para Guatemala, Honduras y El Salvador.

