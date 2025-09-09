ZIGI lanza su tarjeta de débito Mastercard en Guatemala

La app financiera ZIGI anunció el lanzamiento oficial de su nueva tarjeta de débito ZIGI Mastercard, una opción que conecta el mundo digital con el físico y amplía el ecosistema de pagos de la plataforma.

Los usuarios podrán solicitar la tarjeta directamente desde la aplicación y elegir la agencia de Banco Industrial donde desean retirarla. Su activación se realiza en segundos y, a partir de ese momento, estará lista para utilizarse en comercios físicos y digitales en Guatemala y el extranjero, realizar compras en línea, vincularla a plataformas de streaming, transporte o delivery, y efectuar retiros en cajeros automáticos.

Las tarjetas de débito ZIGI Mastercard incluyen:

“ Desde ZIGI estamos construyendo el futuro de los servicios financieros en Guatemala, con soluciones que combinan simplicidad, tecnología y cercanía. ”

Disponible en todo el país

La tarjeta podrá ser solicitada por cualquier usuario de ZIGI desde la app y estará disponible en agencias de Banco Industrial seleccionadas.

“ Esta alianza con ZIGI permite a los guatemaltecos acceder a una tarjeta con beneficios diseñados para su día a día. ”

Francisco Milian

, gerente país de Mastercard para Guatemala, Honduras y El Salvador.