"De zona 5 para el mundo", el encuentro de Sebas Bárcenas con Messi

-

Sebas Bárcenas tuvo un encuentro de sueño con Lionel Messi haciéndose viral.

El cantautor guatemalteco presumió la imagen en la que se encuentra en el Chase Stadium, en un partido del Inter de Miami FC, por una celebración especial.

"Celebrando que estamos top 50 virales, en mas de 4 países con mis hermanito '3am', gracias a ustedes y al amor que le están dando a 'Hoy te vi'. VAPUE, vi un gol de Messi en vivo, puedo morir en paz", dijo.

Foto: Instagram.

Luego del encuentro deportivo Sebas logró un acercamiento con el astro del fútbol. En una fotografía ambos posan para la cámara y luego, Lionel le firma la camiseta al guatemalteco.

"De la zona 5 x el mundo, gracias madre música por permitirme cumplir lo que de pequeño me prometí y tanto soñé, gracias familia Sony hermanito mío Diego Cataño por esta bella experiencia, te quiero cabrón, al maestro Afo Verde por abrir esta puerta a Guatemala, solo de verdad, gracias desde el fondo de mi alma, VAPUE", escribió.

Foto: Instagram.

De inmediato varios creadores de contenido expresaron su emoción al ver este encuentro que fue posible por su trabajo con Sony.

Foto: Sebas Bárcenas.

"Nunca le había tenido tanta envidia a Messi", "qué épico bro" y "Te mereces todo lo bueno que te pase", se lee en los comentarios.

Acerca de Sebas Bárcenas

El músico guatemalteco se hizo viral en Tik Tok, por su sencillo "La canción que llora", que lo catapultó a la fama internacional. Lleva la música en la sangre, iniciando en la batería con solo 4 años de edad, actualmente es artista de Sony. Heredó su pasión por la música a través de su padre Tavo Bárcenas.

MIRA:

Foto: Instagram.