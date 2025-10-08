La "10K" de Leyendas de Guatemala en Antigua

¡No faltes! Esta carrera es ideal para los amantes del deporte y los disfraces.
OTRAS NOTICIAS: ¡Prepárate! Estas actividades generarán mayor tránsito en octubre
La Municipalidad de Antigua Guatemala realizará "La 10K de Leyendas Antigua Guatemala".
Los participantes podrán portar el disfraz de su personaje favorito.
La carrera será este sábado 11 de octubre, a partir de las 19:00 horas.
El precio es de Q160.00 por persona, que incluye número, chip, medalla, hidratación, fruta, certificado digital, fotos y seguro.
El punto de partida y la meta será en la Plaza Mayor.