¡Prepárate! Estas actividades generarán mayor tránsito en octubre

Las clases terminan, pero otras actividades ocasionarán más tránsito en varios sectores.
OTRAS NOTICIAS: Esta es la razón por la que circulan más autos en Guatemala
Este mes baja un poco la intensidad de las calles, pues los centros educativos salen de vacaciones y muchos padres de familia dejan de madrugar.
Sin embargo, Hugo Monroy, de la Policía Municipal de Emetra (PMT), afirma que la ciudad sigue activa, pues se vienen varias actividades que generarán tránsito en distintos sectores de la ciudad.
"La semana pasada ya se dio el primer concierto de la semana. Se vienen dos más, los cuales atraerán a mucha gente del interior".
Entre las actividades que se esperan para este mes están:
- Feria de Santo Domingo, en honor a la Virgen del Rosario, la cual dura todo el mes de octubre.
- Concierto de Fonseca, el 9 de octubre
- Concierto de Danny Ocean, el 9 de octubre
- Concierto de Juanes, el 16 de octubre
- Concierto de Bronco, el 17 de octubre
- La Vuelta Ciclista, la cual se realizará del del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2025
- Concierto de Carin León, el 25 de octubre
- "Halloween", este año cae viernes.
Monroy sugiera que cada usuario se prepare y organice sus salidas, para así evitar contratiempos y permanecer horas en cola.