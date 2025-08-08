"12 hombres en pugna": la obra teatral que habla de la justicia

La productora de eventos y espectáculos "5ta. Columna" presenta "12 hombres en pugna", la obra que pone sobre la mesa los lados objetivos de la ley.
OTRAS NOTICIAS: ¡Regresa iluminado! El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias abre de manera oficial
Si eres fanático de las series de investigación criminal y el proceso judicial, no puedes perderte esta puesta en escena, con actores guatemaltecos, que te hará reflexionar.
Sentirás diversas emociones y la adrenalina de estar dentro de una sala, presenciando la toma de decisiones en un juicio, determinando junto a los especialistas en derecho si es justa o no la decisión que están tomando.
En una sala de jurado 12 hombres deben determinar el destino de un presunto asesino, ¿es culpable o no?, lo que comienza como una votación unánime hacia la culpabilidad, pronto se transforma en un tenso y revelador debate sobre la justicia.
Esta es una reflexión que explora los vacíos en el sistema, la presión de grupo y la influencia de los prejuicios personales en la toma de decisiones legales y cómo las emociones, las experiencias personales y la influencia de otros miembros, pueden afectar la objetividad e imparcialidad del proceso.
Fechas y horarios
Está en temporada todo el mes de agosto, los viernes 20:30 horas y los sábados a las 20:00 horas en sala "Dick Smith" del teatro del IGA, en Ruta 1, 4-05, zona 4.
Precios y venta de boletos
Platea: Q250.
Palco: Q200.
Puedes comprarlos en taquilla el día del evento o ingresar aquí.
Toma nota: debes llegar puntual, la sala cierra las puertas de manera puntual al inicio de la obra.