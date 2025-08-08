Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"12 hombres en pugna": la obra teatral que habla de la justicia

  • Por Selene Mejía
08 de agosto de 2025, 09:52
No te pierdas esta obra que pone sobre la mesa los vacíos del sistema. (Foto: 5ta. Columna)

No te pierdas esta obra que pone sobre la mesa los vacíos del sistema. (Foto: 5ta. Columna)

La productora de eventos y espectáculos "5ta. Columna" presenta "12 hombres en pugna", la obra que pone sobre la mesa los lados objetivos de la ley. 

OTRAS NOTICIAS: ¡Regresa iluminado! El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias abre de manera oficial

Si eres fanático de las series de investigación criminal y el proceso judicial, no puedes perderte esta puesta en escena, con actores guatemaltecos, que te hará reflexionar. 

12 hombres en pugna teatro 1
Foto: 5ta. Columna.

Sentirás diversas emociones y la adrenalina de estar dentro de una sala, presenciando la toma de decisiones en un juicio, determinando junto a los especialistas en derecho si es justa o no la decisión que están tomando. 

En una sala de jurado 12 hombres deben determinar el destino de un presunto asesino, ¿es culpable o no?, lo que comienza como una votación unánime hacia la culpabilidad, pronto se transforma en un tenso y revelador debate sobre la justicia.

12 hombres en pugna 2 teatro
Foto: 5ta. columna.

Esta es una reflexión que explora los vacíos en el sistema, la presión de grupo y la influencia de los prejuicios personales en la toma de decisiones legales y cómo las emociones, las experiencias personales y la influencia de otros miembros, pueden afectar la objetividad e imparcialidad del proceso. 

Fechas y horarios

Está en temporada todo el mes de agosto, los viernes 20:30 horas y los sábados a las 20:00 horas en sala "Dick Smith" del teatro del IGA, en Ruta 1, 4-05, zona 4.

Precios y venta de boletos

Platea: Q250. 

Palco: Q200.

Puedes comprarlos en taquilla el día del evento o ingresar aquí

Toma nota: debes llegar puntual, la sala cierra las puertas de manera puntual al inicio de la obra. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar