¡Regresa iluminado! El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias abre de manera oficial

Luego de meses de permanecer cerrado, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias abrió de nuevo sus puertas con un esplendor especial para grandes proyectos artísticos.

El #FestivalDeJunio vuelve con toda su fuerza para recordarnos que el arte es identidad, es encuentro, es memoria.



️ Compra tus entradas desde el 7 de agosto en: https://t.co/8tPpnlf6Qo#ElPuebloDignoEsPrimero pic.twitter.com/zFPHOYAdXL — Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala (@McdGuate) August 7, 2025

El santuario teatral y musical ya está disponible para creaciones nacionales e internacionales, luego de la restauración del sistema eléctrico, enfocado en las celdas, responsables de iluminar al recinto de noche y del funcionamiento del sonido y las luces en el escenario.

Autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes y la junta directiva del santuario artístico, informaron de manera oficial, la reanudación de las actividades en un simbólico acto protocolario.

Además de la residencia "Lo que el SECO no dijo" de Ricardo Arjona, se anunció el "Festival de Junio", que conmemora su 20 aniversario y en esta ocasión se celebrará, del 10 de agosto al 30 de septiembre.

"Estamos sumamente felices de que por fin podamos reabrir este tesoro nacional, un espacio que durante décadas ha sido punto de encuentro para el arte, la memoria y la identidad guatemalteca", expresó la ministra de cultura Liwy Grazioso.

Las entradas están a la venta a partir del 7 de agosto y puedes adquirirlas en línea, mira la cartelera completa aquí.