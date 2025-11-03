La "24 Bienal de Arte Paiz" se celebra en Guatemala

-

Con el título "El Árbol del Mundo" se celebrará la 24 Bienal de Arte Paiz en Guatemala, con la curaduría del italiano Eugenio Viola.

La edición del 2025, que invita a reflexionar sobre las conexiones culturales, históricas y espirituales que unen a la humanidad, contará con la participación de 46 artistas y colectivos de los 5 continentes, que presentarán sus obras en 10 sedes entre Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala.

Foto: Oficial.

Actividades

La 24 bienal, "El Árbol del Mundo", es un proyecto concebido como un sistema interconectado y de múltiples capas, que plantea una narrativa descentralizada y no jerárquica para cuestionar los marcos geopolíticos convencionales, al tiempo que establece conexiones entre genealogías culturales de Meso y Latinoamérica, el Caribe, África y su diáspora, así como Europa, Oriente Medio, Asia y Oceanía.

Habrá arte contemporáneo, piezas de arqueología maya prehispánica y obras de la Colección Paiz, de guatemaltecos como Aníbal López, Sandra Monterroso, Paula Nicho, Ángel Poyón, Isabel Ruiz, y Vinicio Villagrán.

También habrá un programa de preapertura VIP profesional de dos días y una amplia agenda de actividades paralelas junto a instituciones locales como la Fundación Ruta Maya, el Congreso de Antropología y la Ruta Gastronómica.

Foto; Fundación Paiz.

El árbol del mundo

Se inspira en el simbolismo universal del "árbol de la vida", un mito presente en diversas culturas y de profunda relevancia en la cosmogonía maya, donde se representa la estructura del universo y la conexión entre distintos planos de existencia.

"Similar al mapeo sináptico del "árbol dendrítico" en neurociencia, que cartografía las complejas conexiones dentro de las redes neuronales, 'El Árbol del Mundo' despliega una constelación de voces, reimaginadas como un mapa sináptico, que visualiza nuestra sociedad como una red dinámica e interconectada: una cartografía fluida de relaciones humanas, vínculos sociales e intercambios culturales.

Artistas en la 24 Bienal de Arte Paiz

Figuran los guatemaltecos Erick Boror* / Jeff Cán* / Maria Adela Díaz* / Naufus Ramírez-Figueroa* / Regina José Galindo*/ Jorge De León* / Antonio Pichillá / Verónica Riedel* / Balam Soto* / Martín Wannam.

Entre los artistas internacionales destacan: Maria José Arjona* / Kader Attia / Sonia Barrett / Patricia Belli* / Seba Calfuqueo* / Tania Candiani* / Ali Cherri / Diego Cibelli* / Adji Dieye* / Elyla* / Ana Gallardo en colaboración con María Us * / Ximena Garrido-Lecca / Igor Grubić * / Dor Guez* / D Harding* / Voluspa Jarpa* / Alevtina Kakhidze / Kimsooja / Kite*/ Glenda León / Luz Lizarazo* / Carlos Martiel* / Oscar Murillo / Plano Negativo* / Maria Nepomuceno* / Tuan Andrew Nguyen / Chelsea Odufu* / ORLAN / Christian Salablanca* / Jaanus Samma / Mithu Sen* / Hiraki Sawa / Jennifer Tee* / Gian Maria Tosatti */ Simón Vega* / Zhang Xu Zhan.

*Obras de nueva creación que se presentarán por primera vez en la 24 Bienal de Arte Paiz.

Sedes oficiales

En la ciudad de Guatemala: Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG), Centro Cultural de España (CCE), Centro Cultural Municipal (Correos), Casa Ibargüen, Antigua Tipografía Sánchez & De Guise, y Casa Sinibaldi.

En Antigua Guatemala: Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE), La Nueva Fábrica, Museo de Arte Colonial (USAC) y La Recolección.

Fechas para disfrutar de la 24 Bienal de Paiz en Guatemala

El evento inicia el jueves 6 de noviembre de 2025 y se extiende hasta el 15 de febrero de 2026.

Recuento en un libro

Como parte del evento se publicará un catálogo bilingüe a todo color (español/inglés), editado por Eugenio Viola, a través de Temblores Publicaciones (Ciudad de México). Aquí se incluirá ensayos críticos de Eugenio Viola; Waseem Syed, curador de la Fundación Paiz; y Sofía Paredes, curadora de la Ruta Maya. También contará con una amplia gama de ilustraciones y contribuciones críticas sobre los artistas que participan en la 24 Bienal de Arte Paiz.

Acerca de Eugenio Viola

El italiano es el Director Artístico del MAMBO (Museo de Arte Moderno de Bogotá) desde 2019. Fue Curador Senior en PICA (Perth, Australia Occidental, 2017-2019) donde se involucró en las primeras exhibiciones institucionales en Australia de Kimsooja y Cassils.

De 2009 a 2016 ocupó diversos cargos curatoriales en el Museo MADRE en Nápoles, Italia, donde hizo exposiciones retrospectivas dedicadas a Vettor Pisani y Giulia Piscitelli, las primeras exposiciones institucionales en Italia de Boris Mikhailov y Francis Alÿs, y un complejo proyecto específico de Daniel Buren.

En 2015, fue curador del Pabellón de Estonia en la 56.ª Bienal de Venecia, y en 2022 del Pabellón de Italia en la 59.ª Bienal de Venecia, ambos aclamados por la crítica.

Es doctor en "Métodos y Metodologías de Investigación Arqueológica e Histórica del Arte" y experto de las experiencias relacionadas con la performance y el cuerpo. Sobre este tema, ha dado numerosas conferencias y publicado numerosos ensayos y artículos. Ha editado más de 60 catálogos y libros.

