33 temblores se han registrado en las últimas 24 horas

De los cuales, solo 1 ha sido sensible para los guatemaltecos.
OTRAS NOTICIAS: Esto debes hacer si ves al jaguar que se escapó en San Juan Sacatepéquez
Este 26 de octubre se realizó el resumen sismológico a través del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (INSIVUMEH), el cual reporta 33 sismos en estas últimas 24 horas.
En lo que va del 2025, se han registrado 10,068 temblores, de los cuales 276 han sido sensibles para la población.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED) recomienda reportar a las autoridades cualquier emergencia y mantener hecha su mochila de las 72 horas.