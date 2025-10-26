Esto debes hacer si ves al jaguar que se escapó en San Juan Sacatepéquez

La búsqueda sigue y autoridades hacen un llamado para tomar las siguientes recomendaciones.
Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Guatemala (CONAP) informó de un jaguar melánico de pelaje negro desaparecido desde el pasado 23 de octubre, en la aldea San Miguel Pachálí, del departamento de San Juan Sacatepéquez.
Este ejemplar pertenecía a una colección privada y se han activado protocolos junto a otras instituciones para localizarlo.
Sin embargo, continúan los trabajos de búsqueda, especialmente en la zona boscosa del área, ya que al ser un animal nacido en cautiverio, el ruido de los vehículos, las personas y otros podrían causarle estrés y asustarlo.
¿Qué hacer si lo ves?
CONAP indica las siguientes recomendaciones en caso de observarlo:
- Primordialmente, se debe mantener la calma, no entrar en pánico ni emitir gritos.
- Notificar de inmediatamente a las autoridades a través de los siguientes contactos: 3041-7312 o al 3043-1515.
- Evitar movimientos bruscos, porque puede el jaguar asustarse o sentirse amenazado por acciones inesperadas.
- No intentar capturarlo, alimentarlo o provocarlo.
En caso de tener un contacto más cercano a él, debe:
Retroceder lentamente sin darle la espalda y no correr para evitar desencadenar cualquier instinto de persecución en el animal, "podría perseguirlo no necesariamente por causarle daño, sino por tener algún tipo de juego con usted", añadió CONAP.
Sin embargo, se debe recordar que es un animal con bastante fuerza y cualquier juego podría lastimar a una persona.
CONAP agrega que, ante un posible encuentro, lo mejor es actuar con respeto, precaución y sentido común.