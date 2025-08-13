Escuela Especial del Hermano Pedro celebrará 25 años de formación integral

-

La Escuela Especial del Hermano Pedro cumplirá 25 años de transformación y apoyo a personas con discapacidad

La Escuela Especial de las Obras Sociales del Hermano Pedro, ubicada al interior del Hogar Virgen del Socorro, ubicada en el kilómetro 46.2 de la carretera a Santa María de Jesús, se prepara para celebrar sus 25 años de fundación el próximo febrero de 2026.

Desde su creación en 2001, este centro educativo acreditado por el Ministerio de Educación ha brindado atención integral a personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo académico, ocupacional y social.

La escuela atiende a más de 130 residentes, quienes participan en programas adaptados a sus capacidades. (Foto: H.Pedro/Soy502)

César Vinicio Chávez Arriola, director técnico-administrativo, relató con emoción la experiencia cotidiana de los residentes al ser trasladados a la "escuelita", un espacio donde reciben atención especializada y cálida.

"Cada vez que los residentes son llevados al espacio de atenciones, se llenan de alegría y entusiasmo, lo que nos compromete aún más a brindar un servicio de calidad, con mucho corazón, amor y calidez. Es una emoción muy bonita que solo quienes vivimos esta experiencia podemos comprender", comentó Chávez Arriola

El programa eductivo cuenta con el apoyo de fisioterapeutas, psicólogos, personal médico, enfermería, docentes y voluntariado. (Foto: H.Pedro/Soy502)

Actualmente, la escuela atiende a más de 130 residentes, quienes participan en programas adaptados a sus capacidades y necesidades. La atención se divide en dos áreas principales: académica y ocupacional. En la primera, se imparte primaria adaptada con modificaciones curriculares, permitiendo a los estudiantes completar el ciclo escolar.

La escuela especial imparte la primaria adaptada con modificaciones curriculares. (Foto: H.Pedro/Soy502)

En la segunda, se desarrollan habilidades a través de proyectos manuales como costura, pintura, decoración y jardinería.

La Escuela Especial de las Obras Sociales del Hermano Pedro continúa escribiendo historias de vida. (Foto: H.Pedro/Soy502)

"Este esperamos la graduación de cuatro alumnos que han cursado los seis años de primaria, desde estimulación inicial hasta culminar sus estudios, lo que representa un gran logro para ellos, sus familias y nuestro equipo", expresó Chávez Arriola.

Escuela Especial del Hermano Pedro, 25 años de transformación y apoyo a personas con discapacidad. (Foto: H.Pedro/Soy502)

La escuela trabaja bajo los lineamientos del Ministerio de Educación, adaptando contenidos y evaluaciones para garantizar una educación inclusiva. El programa cuenta con el apoyo de fisioterapeutas, psicólogos, personal médico, enfermería, docentes y voluntariado, lo que permite brindar una atención cálida y de calidad.

Actualmente la escuela de la Obras Sociales del Hermano Pedro esta atendiendo mas de 130 residentes. (Foto: H.Pedro/Soy502)

Desfile de independencia

Como parte de su integración a la sociedad, la Escuela Especial participará por segundo año consecutivo en el desfile cívico del 12 de septiembre en Antigua Guatemala, junto a otros establecimientos educativos.

La logística contempla el traslado seguro de los estudiantes en sillas de ruedas y la organización del equipo multidisciplinario para garantizar su bienestar durante el evento. "No se trata solo de salir a desfilar, sino de integrarlos con dignidad, resguardar su salud y destacar sus derechos como ciudadanos", afirmó el director.

Este año esperan la graduación de cuatro alumnos que han cursado los seis años de primaria. (Foto: H.Pedro/Soy502)

La Escuela Especial de las Obras Sociales del Hermano Pedro continúa escribiendo historias de vida, superación y esperanza, consolidándose como un referente de inclusión y atención digna para personas con discapacidad en Guatemala.