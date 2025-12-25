Versión Impresa
Hombre resulta herido tras ataque armado en zona 5

  • Por Susana Manai
25 de diciembre de 2025, 09:17
Bomberos Municipales atendieron la emergencia. (Foto: Archivo/Soy502)

El hombre fue estabilizado y trasladado a un centro hospitalario la mañana de Navidad. 

Durante la mañana de este jueves 25 de diciembre, Bomberos Municipales reportaron un ataque armado ocurrido en la 16 avenida y 18 calle de la zona 5 de la ciudad de Guatemala.

Según el informe de los socorristas, en el lugar resultó herido Edgar Osmundo Arias Gómez, de 52 años, quien presentaba varias heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en la espalda.

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado con asistencia prehospitalaria avanzada al área de emergencias del Hospital General San Juan de Dios, donde permanece bajo observación médica.

(Foto: Bomberos Municipales)
