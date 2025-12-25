Capturan a hombre por robar restos humanos de una tumba en Escuintla

- En Nochebuena un presunto pandillero fue capturado al excavar una tumba y robar restos humanos. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con "El Soberbio" pandillero recapturado? Óscar de Jesús González Mazariegos, de 23 años, conocido con el alias de "Chuky", fue capturado mientras se desplazaba por la colonia San Felipe, en la zona 3 de Escuintla. Al momento de su detención, el joven llevaba una bolsa plástica que contenía la osamenta de un cráneo humano. Fue capturado mientras llevaba en un bolsa plástica la osamenta de un cráneo. (Foto: PNC) Según el reporte de las autoridades, el capturado habría excavado una tumba en el cementerio general de Escuintla para sustraer los restos, los cuales presuntamente serían utilizados en rituales satánicos. El hombre fue capturado al excavar una tumba y robar una osamenta para realizar ritual, según indicaron las autoridades. (Foto: PNC) González Mazariegos cuenta con dos antecedentes penales por agresión sexual y por una falta contra el orden público, ocurridos en mayo y septiembre de este año. En ambos casos había quedado en libertad bajo medidas sustitutivas. La captura estuvo a cargo de agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC).