¡Condenados a prisión! La sentencia por el asesinato de Farruko Pop

Sentencian a los únicos sobrevivientes del grupo que asesinó a Farruko Pop.

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal dictó este lunes 22 de septiembre sentencia condenatoria contra Marcos Daniel Sunún y Carlos Roberto López Ortiz, acusados de participar en el asesinato del joven creador de contenido Jorge Sebastián Pop Chocoj, conocido como Farruko Pop.

Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió las siguientes sentencias para los dos implicados:

Marcos Daniel Sunún: culpable de asesinato en calidad de autor, condenado a 29 años de prisión.

Carlos Roberto López Ortiz: culpable de asesinado en grado de complicidad, 20 años y 8 meses de cárcel.

Carlos Roberto López Ortiz fue declarado culpable del crimen y habría trasladado las palas y piochas para enterrar el cuerpo de Farruko Pop. (Foto: Estuardo Paredes /Nuestro Diario)

Ambos son los únicos sobrevivientes entre quienes, según la investigación, participaron en el crimen ocurrido en mayo de 2024.

El Ministerio Público logró probar que Sebastián Pop fue estrangulado y luego recibió un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue hallado enterrado en una vivienda abandonada de la colonia El Limón, zona 18, durante una diligencia judicial.

Según las pruebas presentadas, López Ortiz cooperó con otros individuos para excavar el lugar y enterrar el cadáver, además de haber facilitado herramientas como palas y piochas. También se estableció que usó la tarjeta de débito de la víctima para comprar pizza por un valor de Q99, lo que lo vinculó aún más con el caso.

Condenados por enterrar y asesinar a Farruko Pop, penas de 29 y 20 años de cárcel por crimen. (Foto: Redes Sociales)

La fiscalía detalló que, gracias al seguimiento de cámaras y declaraciones de testigos, se logró rastrear los movimientos de Sebastián Pop desde la zona 1, donde fue visto comprando zapatos, hasta la zona 18, donde se encontró con varias personas, incluyendo a tres mujeres, entre ellas Beberly, con quien habría mantenido contacto por redes sociales.

Un taxista, apodado "Piraña", fue quien lo trasladó. Posteriormente, él también fue asesinado. Según las declaraciones, Pop fue visto en compañía de varias personas, entre ellas Hilario, Ashley, Beverly, Isis y Elton, y se encontraban consumiendo marihuana antes del crimen.

El cuerpo de Farruko Pop fue hallado con signos de violencia, marcas con las siglas "HSR" (Homies Solo Raperos), y según la perito, Mirna Ramos, la muerte no fue ordenada por el liderazgo del Barrio 18, sino que fue un hecho aislado.

Las pruebas se basaron en declaraciones de testigos, análisis de cámaras, rastreo de transacciones y evidencia física encontrada en el lugar.

Carlos Roberto, dirigiéndose directamente al tribunal, dijo: "Exijo justicia, soy inocente. Estamos hablando de mi vida y quisiera que me den la libertad".

Desde el centro preventivo, y por videoconferencia, Marcos Zunun también tomó la palabra, pero se limitó a decir un contundente "No", sin dar más declaraciones.

"Exijo justicia, soy inocente. Estamos hablando de mi vida y quisiera que me den la libertad." expresó Carlos Roberto antes de dictar la sentencia en su contra. (Foto: Wilder López/Soy502)

Petición del padre

En la sala estaban presentes los familiares de la víctima, entre ellos Manuel Pop, padre de Farruko, quien ha asistido a todas las audiencias desde que inició el juicio. "Yo como padre quiero justicia. Desde que empezó el debate he estado aquí. El público me pregunta y yo también quiero saber la verdad. Hay evidencia, yo estoy viajando desde mi casa cada vez porque quiero justicia", expresó con firmeza.

Manuel Pop, padre de Farruko expresó ante Tribunal Décimo de Sentencia como última petición: “Yo como padre quiero justicia", aseveró. (Foto: Estuardo Paredes /Nuestro Diario)

La familia de Sebastián Pop ha tomado la decisión de no solicitar ninguna reparación digna, asegurando que su única petición ha sido, desde el inicio, que se haga justicia por la vida arrebatada de su ser querido.