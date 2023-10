48 Cantones: "No nos hemos vendido, la lucha continúa"

-

Autoridades Indígenas de 48 Cantones de Totonicapán negaron haber "vendido la lucha" y que optaron por cambiar de estrategia.

"No nos hemos vendido, eso es una farsa, sólo cambiamos de estrategia, pero la lucha continúa", fueron parte de las palabras del presidente de 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco.

El líder indígena aseguró que se trata de "una lucha legítima" y que "no hay precio para buscar el desarrollo de Guatemala".

Pacheco participó en un mitin en el plantón que lleva más de 20 días frente a la sede central del Ministerio Público (MP) en Gerona, zona 1.

"No nos iremos de aquí, hasta que ustedes no se vayan. Estamos comprometidos como guatemaltecos a seguir en la lucha. Estamos más fuertes que nunca... Estamos representando a cada uno de los pueblos y a aquellos que quisieran estar aquí, pero que por su trabajo no lo pueden hacer", manifestó el presidente de 48 Cantones.

Además, aseguró que muchos funcionarios públicos les han dado su apoyo, pero temen hacerlo público, por temor a represalias.

"Este es un precedente. Esta es una resistencia pacífica. Hemos cambiado estrategias, pero no significa que ya nos vendimos. No nos hemos dado por vencidos. Los estamos haciendo con honor, porque es una lucha que el pueblo nos ha conferido", sentenció.