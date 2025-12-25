Municipalidad de Guatemala celebra su tradicional cena navideña

-

Como todos los años, este 24 de diciembre, la Municipalidad de Guatemala, ofreció una cena navideña.

La Municipalidad de Guatemala celebró un año más la tradicional cena navideña, la cual ofrecen a los vecinos de la ciudad, alrededor de 7 mil personas participaron de la celebración que se realiza frente a la Municipalidad de Guatemala.

Los asistentes disfrutaron de un tamal y ponche, además de música en vivo. En la actividad se puede observar a familias completar disfrutar de la cena navideña

Así es el ambiente en la cena navidaña organizada por @muniguate vía Estuardo Paredes pic.twitter.com/gsrFUPaunt — Soy 502 (@soy_502) December 25, 2025

El alcalde Ricardo Quiñónez dijo que era una tradición para compartir con los vecinos. "Es una cena que se ofrece a todas las personas de la ciudad y que no tienen con quién pasar lNavidad", indicó.

Los más pequeños aprovecharon para tomarse fotos con Santa Claus. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Para el alcalde Quiñónez no hay otra forma de pasar la Navidad, que no sea con las familias que llegan hasta la Municipalidad de Guatemala para compartir de la celebración.

El alcalde @RQuinonezL asistió a la celebración de la cena navideña este 24 de diciembre frente a la Municipalidad de Guatemala pic.twitter.com/aKEXsI6wF8 — Soy 502 (@soy_502) December 25, 2025

Quinientos voluntarios son los encargados de servir y apoyar a todas las personas que llegaron hasta la Municipalidad para poder compartir de la cena navideña

"Que nadie se quede solo esta Navidad, que se venga a celebrar con nosotros:, concluyó el alcalde Quiñonez.