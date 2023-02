Los 5 mejores shows de medio tiempo en la historia del Super Bowl (videos)

Faltan pocos días para el esperado Super Bowl, en el que Rihanna será la encargada del show de medio tiempo. Aquí te dejamos los mejores shows de años anteriores.

Este domingo 12 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl 2023 entre los Ángeles de Philadelphia y Kansas City en Phoenix, Arizona.

Para el show de medio tiempo se ha confirmado a Rihanna como la artista encargada de amenizarlo, y seguidores de todo el mundo han demostrado su emoción en redes sociales.

Y es que el "halftime show" es uno de los puntos más esperados del evento por los miles de espectadores cada año. Aquí te dejamos un top 5 de las mejores presentaciones.

1. Prince

El 4 de febrero de 2007, el show del Super Bowl XLI en Miami, Florida estuvo a cargo del cantante Prince.

Pese a las lluvias, su interpretación de temas como "We Will Rock You" de Queen y "All Along the Watchtower" de Bob Dylan, no se vio empañada sino al contrario. Fue impecable.

2. Michael Jackson

El show del Rey del Pop no contó con tecnología o grandes escenografías, pero no fue necesario pues su espectáculo irradió talento y energía en cada presentación brindada al público en el evento de 1993.

Canciones como "Billie Jean", "Black or White" y "We are the World" fueron parte de su histórico repertorio.

3. U2

La agrupación irlandesa dio uno de los shows de medio tiempo más recordados en el Super Bowl XXXVI del 2002.

Además que se trató de un tributo a los fallecidos en los atentados del 11 de septiembre, meses atrás.

4. Shakira y Jennifer López

Con el poder latino hasta el tope, Shakira y Jennifer López protagonizaron el Super Bowl LIV 2020.

La colombiana junto a la puertorriqueña fueron las encargadas de poner a bailar a Miami en compañía de los reguetoneros Bad Bunny y J Balvin.

5. Katy Perry

Fue en el Super Bowl XLIX de 2016 cuando una de las máximas exponentes de la música pop se presentó para el show de medio tiempo.

Con un inmenso tigre en el escenario, la intérprete de "Roar" sorprendió a los presentes con sus mejores éxitos.