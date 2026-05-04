A estos países puedes viajar solo con tu pasaporte

Si quieres viajar pero no deseas tramitar tu visa, hay varias opciones.
OTRAS NOTICIAS: Sale a luz el video del trágico accidente camino a San Lucas (video)
Durante este 2026, podrás viajar a más de 100 países sin necesidad de tramitar tu visa, basta únicamente con que presentes tu pasaporte vigente.
Según Get Golden Visa, estos son algunos de los países:
- Argentina
- Austria
- Bélgica
- Belice
- Bahamas
- Brasil
- Suiza
- Chile
- Costa Rica
- Ecuador
- España
- Colombia
- República Dominicana
- Italia
- Indonesia
- Japón
- Luxemburgo
- Países Bajos
- Panamá
- Perú
- Filipinas
- El Salvador
- Surinam
- Suecia
- Uruguay
- Turquía
- Tailandia
Consulta el listado completo aquí.
Según el reporte de Indice de Henley Passport, el pasaporte de Guatemala se encuentra entre los más poderosos del mundo.
Este año ocupa el puesto número 38.