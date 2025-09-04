¡Prepárate! 500 desfiles escolares se realizarán en la ciudad este 15 de septiembre

Varias rutas se verán afectadas, por lo que deberás tomar otros desvíos.
Cada 15 de septiembre miles de personas, sobre todo estudiantes, participan en los tradicionales desfiles cívicos y el encendido de las antorchas, con motivo de celebrar las fiestas patrias.
Este año no será la excepción, pues los festejos comenzarán el viernes 12 de septiembre, con el recorrido de las antorchas.
Según Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, estos recorridos se repetirán el domingo 14, siendo este el día más fuerte, pues muchas familias y amigos hacen su recorrido por distintas colonias hasta llegar a la Plaza del Obelisco.
Ahora bien, para el lunes 15 de septiembre, Montejo afirma que se esperan cerca de 500 desfiles escolares, los cuales recorrerán todo el centro de la ciudad.
Si piensas asistir a la actividad o bien, pasar por esa área, puedes tomar distintas rutas alternas, entre ellas:
- El Anillo Periférico
- La nueva Calle Martí
- Calzada La Paz
- El bulevar La Asunción
- Centro Cívico