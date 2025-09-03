Versión Impresa
"Pirru", el guatemalteco que murió en un trágico accidente en EEUU (video)

  • Por Jessica González
03 de septiembre de 2025, 11:10
Tras el impacto, el guatemalteco no logró salir del auto. (Foto: Gofundme)

El guatemalteco era padre de familia y originario de Sipacate, Escuintla.

Saúl "Pirru" Pineda, de 28 años, falleció en un trágico accidente automovilístico ocurrido el lunes 1 de septiembre en la cuadra 200 de Moursund Boulevard, cerca de East Ashley Road, San Antonio, Texas.

Según las autoridades, el guatemalteco iba en su auto rumbo al trabajo cuando, por razones desconocidas, perdió el control, se salió de la carretera e impactó contra una barandilla y un poste de electricidad cercanos. Esto hizo que el auto cayera al vacío y se incendiara.

El departamento oficial informó que debido a las llamas, el conductor no pudo salir del vehículo, por lo que el personal médico lo declaró muerto en el lugar.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar aún investiga la causa de la muerte.

Según información preliminar de SAPD, el cansancio habría sido la posible causa del accidente.

 

 

Su familia y amigos solicitan ayuda para repatriar los restos de Saúl a su tierra natal.

Si quieres apoyar ingresa a Gofundme y haz tu donativo.

