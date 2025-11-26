El 73 Campeonato Nacional de Golf inicia sus rondas finales

-

El 73 Campeonato Nacional de Golf llega a su cúspide esta semana, ya que este miércoles iniciaron las rondas finales del certamen, con la realización de las categorías Campeonato, Internacional, AA, en caballeros, y Campeonato e Internacional en damas; además, de las competencias por equipos, en ambas ramas.

De esta manera, el primer líder de la división Campeonato es Gabriel Palacios, quien logró un score final de 68, -4 bajo el par. El jugador es seguido únicamente a dos golpes, por Sebastián Barnoya y José Arzú García, quienes tiraron par 70, -2 bajo el par. Jorge Herrera Jr., fue el cuarto golfista que finalizó la primera ronda tirando bajo el par, ya que logró un 71, -1.

La categoría Internacional también es comandada por el guatemalteco Palacios (68, -4), quien es seguido por el colombiano Carlos Ernesto Rodríguez, y el búlgaro Dennis Staykov, quienes tiraron para 68 y 69, -4 y -3 bajo el par, respectivamente.

Este miércoles inició la última semana de competencia del LXXIII Campeonato Nacional de Golf. Las categorías tendrán una duración de cuatro días. (Foto: Saulo López – ASOGOLF)

Los jugadores Jorge González Valladares, Jorge Mejía de León Regil, y Henry Anderson Cordero, ocupan los primeros tres puestos en la división AA, al tirar este miércoles para 81 (+9), 81 (+9), y 83 (+11), respectivamente.

Las divisiones de damas Campeonato e Internacional, son comandadas la guatemalteca Valeria Mendizabal, quien tiró para 75, +3 sobre el par, y la mexicana Regina Jiménez, quien logró un score final de 74, +2 sobre el par del campo.

Los jugadores nacionales, Gabriel Palacios y José Arzú, comandan la clasificación Por Equipos masculino, al finalizar -6 bajo el par; mientras que, en damas, las mexicanas Paloma Ibarra y Regina Jiménez, lideran la clasificación, al lograr un +5 sobre el par.