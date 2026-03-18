Presentan 79 denuncias por temas de posible especulación de precios del combustible

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Datos de la SAT muestran que los costos de importación no justifican los precios actuales en las gasolineras.

En medio de un ambiente marcado por el alza acelerada en los precios de los combustibles, autoridades del Ejecutivo acudieron este miércoles al Congreso para dar explicaciones sobre las denuncias de posible especulación, un tema que ya suma más de 70 señalamientos formales y mantiene en alerta a distintos sectores.

Durante la citación, la directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), Leslie Yvonne Tzicap, informó sobre las acciones emprendidas por la institución. "Tenemos a la fecha de hoy 79 denuncias presentadas al Ministerio Público por temas de posible especulación", afirmó.

a Diaco reporta 79 denuncias ante el MP por posible especulación en los precios del combustible. (Foto: Bancada VOS)

La funcionaria detalló que los casos han sido sustentados con información técnica y verificaciones en campo. "Hemos tenido el debido cuidado de que las denuncias puedan ir bien fundamentadas... no queremos presentar denuncias que luego sean desestimadas", indicó.

Sanciones

En relación con las sanciones, se explicó que la normativa vigente establece distintos montos dependiendo de la falta. "Para una gasolinera, por cuota discriminatoria, la multa sería de Q3 mil; por práctica de coacción de precios, Q4 mil; y por concertación de precios, Q3 mil", precisó.

“ Tenemos a la fecha de hoy 79 denuncias presentadas al Ministerio Público por temas de posible especulación ” Leslie Yvonne Tzicap , Directora DIACO

Tzicap también señaló que las investigaciones podrían ampliarse más allá de las estaciones de servicio. "Tendríamos que requerirle directamente al importador la información de la factura de la venta que le hizo a la estación y cómo lo compró", agregó, al referirse a la trazabilidad en la cadena de comercialización.

Cálculo de precios

En la citación también participó personal técnico de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), particularmente del área de aduanas, quienes explicaron cómo se determinan los precios de los combustibles desde su ingreso al país. Indicaron que el cálculo incluye el valor de importación, el flete, el seguro y el IVA, con base en la documentación de compra.

Según los datos expuestos por la SAT, los incrementos registrados en la importación no coinciden con los precios finales al consumidor. Detallaron que el diésel pasó de Q21.39 a Q27.55 por galón, mientras que las gasolinas reportaron aumentos más moderados. No obstante, en estaciones de servicio los precios superan los Q36, Q39 e incluso Q40 por galón.

El monitoreo continúa a nivel nacional ante sospechas de distorsiones en la cadena de distribución. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Además, durante la sesión se contó con la participación de representantes del Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como de la institucionalidad encargada de la promoción de la competencia, quienes abordaron el contexto del mercado y las limitaciones actuales para sancionar prácticas anticompetitivas.

Las intervenciones coincidieron en que los precios observados en el mercado podrían no responder únicamente a factores internacionales, sino también a distorsiones dentro de la cadena de distribución, lo que refuerza las sospechas de posibles prácticas especulativas.

La directora de la Diaco reiteró que las acciones continúan a nivel nacional. "No hemos parado... seguimos recibiendo actas y vamos a continuar con las verificaciones", aseguró.

Las autoridades indicaron que las denuncias provienen tanto de la capital como de distintos departamentos. Además, indicaron que el monitoreo se mantiene activo para determinar si existen abusos en contra de los consumidores.