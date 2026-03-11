Incendio en zona 7: Viviendas, menores y una mujer han sido afectados por las llamas

-

Tres menores de edad y una mujer fueron trasladados a un centro asistencial tras ser afectados por el siniestro.

Un incendio de grandes proporciones se ha registrado la tarde de este miércoles 11 de marzo, en la 39 calle y 31 avenida de la colonia Amparo II, en la zona 7 capitalina.

Vecinos del sector informaron del siniestro a los Bomberos Voluntarios, quienes trabajan en el lugar para tratar de sofocar las llamas por completo.

En el lugar, cinco viviendas han sufrido daños materiales ocasionados por el fuego que se propagó rápidamente debido a las láminas y madera con las que están construidos estos inmuebles.

Incendio de grandes proporciones ha dañado 5 viviendas, el mismo ha afectado a 3 menores que sufrieron problemas respiratorios y a una mujer que resultó con quemaduras en la colonia Amparo 2, zona 7.



Los socorristas han atendido a tres menores de edad que presentaban dificultades para respirar y a una mujer que resultó con quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

Estas personas fueron trasladadas a un centro asistencial para que pudieran recibir atención médica, según indicaron los socorristas.

De momento las labores por parte de los bomberos continúa para evitar que las llamas se sigan propagando.