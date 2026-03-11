Ataque armado deja un fallecido y un herido esta tarde en la zona 6

Un hombre quedó sin vida dentro de un automóvil, mientras que la otra víctima fue trasladada a un centro asistencial.
Dos personas fueron atacadas a balazos la tarde de este miércoles, en la 18 calle y 16 avenida de la colonia Cipresales, en la zona 6 capitalina.
Vecinos del sector alertaron a los Bomberos Municipales, quienes a su llegada localizaron a un hombre sin vida dentro de un automóvil, tras presentar heridas de bala.
Mientras, otro hombre fue hallado con signos vitales y los socorristas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar, ya que también sufrió heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego.
Minutos más tarde, esta persona fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, según indicaron los socorristas.
De momento se desconoce el motivo del ataque en contra de estos hombres, quienes aún no han sido identificados.