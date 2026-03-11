Guatemalteco muere electrocutado mientras trabajaba en cortar árboles, en EE. UU.

-

Eliseo Mejía, quien era originario de Génova, Quetzaltenango, falleció debido a un accidente laboral, en Florida, y piden apoyo para repatriar sus restos.

Un trabajador guatemalteco murió electrocutado la tarde del martes mientras realizaba sus labores como paisajista en Dania Beach, en el estado de Florida, Estados Unidos.

El accidente ocurrió poco después de las 5:00 p. m. (hora local) en la cuadra 4500 de Southwest 32nd Avenue, al norte de Griffin Road, donde el connacional se encontraba asignado para cortar árboles de la zona. Según reportes preliminares, él estaba en una escalera junto a una palmera cuando entró en contacto con un cable eléctrico.

El guatemalteco tocó por accidente un cable de alta tensión mientras laboraba en cortar árboles. (Foto: Local 10)

Equipos de rescate y agentes de la Oficina del Alguacil de Broward acudieron al sitio tras recibir la alerta, pero ya no pudieron hacer nada por el guatemalteco, quien falleció en el lugar. Imágenes aéreas captadas por un medio local mostraron al trabajador aún en la escalera, cerca del árbol y del tendido eléctrico.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente su identidad mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, conocidos de la víctima indicaron que se trata de Eliseo Mejía, originario de Génova, Quetzaltenango.

Eliseo Mejía fue identificado tras la tragedia por sus familiares y amigos. (Foto: GoFundMe)

Desea repatriarlo

Amigos y allegados aseguran que se dedicaba a trabajos de jardinería y mantenimiento de árboles en el sur de Florida para ayudar económicamente a sus seres queridos. Ahora, desean repatriar sus restos a Guatemala para darle cristiana sepultura.

Para lograrlo y cubrir los gastos del trámite, iniciaron una campaña para recaudar fondos. Quienes deseen ayudar con esta causa pueden ingresar al sitio web https://www.gofundme.com para hacer un donativo.

La familia de Eliseo Mejía busca repatriarlo a su natal Quetzaltenango. (Foto: GoFundMe)

*Con información de Local 10 y GoFundMe