Viajes Max lanza paquetes de viajes para la fiesta del fútbol

Viajes Max presentó sus paquetes de viajes diseñados para que los aficionados guatemaltecos formen parte de la celebración del fútbol que se vivirá este año. Cada programa combina estadías, traslados organizados y el acompañamiento de un equipo experto.

Los paquetes ofrecen distintas opciones de viaje, con programas de tres, seis, nueve o 14 noches, permitiendo a cada viajero seleccionar la duración que mejor se adapte a su itinerario. Incluyen entradas para la fase de grupos y el seguimiento de selecciones icónicas como Brasil, Argentina, España, Portugal, Alemania, entre otros, además, han diseñado experiencias para etapas avanzadas del torneo.

Cada paquete asegura estadías en hoteles de tres y cuatro estrellas, traslados los días de partido, seguro de viaje y el acompañamiento de anfitriones y coordinadores que brindan asistencia durante toda la experiencia.

“ Nuestro objetivo es que cada viajero disfrute cada momento, desde la planificación del viaje hasta el estadio, con la tranquilidad de contar con un equipo que se encarga de todos los detalles y acompaña en cada paso de esta aventura. ” Ana Zamora , gerente general de Viajes Max.

Los paquetes ofrecen beneficios exclusivos y la posibilidad de personalización: agregar partidos adicionales o extender la estadía con noches extra, según disponibilidad. Para facilitar la planificación, Viajes Max ofrece diversas opciones de pago, incluyendo tarjeta de crédito, financiamiento en cuotas y la posibilidad de usar Puntos Max o puntos acumulados en tarjetas de crédito.

Los guatemaltecos que deseen vivir esta experiencia pueden obtener más información y reservar su paquete acercándose a cualquiera de las sucursales de Viajes MAX en Guatemala, contactando el Call Center y WhatsApp 2423-0033, o a través de sus redes sociales oficiales.