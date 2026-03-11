Construyen 20 casas en una comunidad de Villa Canales gracias al McDía Feliz

-

Gracias a los fondos recaudados durante el McDía Feliz 2025, McDonald's y la organización TECHO realizaron la construcción de 20 viviendas en la comunidad de Obrajuelito, en Villa Canales. El proyecto beneficia a familias que vivían en condiciones de vulnerabilidad.

La iniciativa se financió con la jornada anual en la que el 100% de la venta de Big Mac se destina a causas sociales. En esta edición, TECHO fue una de las organizaciones beneficiadas.

Con los recursos obtenidos se contempla la construcción de 58 viviendas en el país. Las 20 casas construidas en Obrajuelito representan el inicio de este plan.

(Fotografía cortesía: McDonald’s)

La jornada de construcción se llevó a cabo durante dos días consecutivos y contó con la participación de alrededor de 220 voluntarios, entre colaboradores de McDonald's, voluntarios de TECHO y miembros de la comunidad.

Las viviendas son estructuras progresivas de 18 metros cuadrados. Cada una cuenta con piso de concreto, paredes y acabados de madera de pino rústico y techo de lámina. Además, incluyen un sistema de captación de agua de lluvia y un Ecofiltro para el acceso a agua filtrada.

“ Nos llena de orgullo ver cómo cada Big Mac vendido en 2025 hoy se convirtió en un hogar para 20 familias guatemaltecas. ” Rodrigo Cofiño , managing director de McDonald's Guatemala.

En Guatemala, el déficit habitacional continúa afectando a miles de familias. A través de la alianza con TECHO, McDonald's busca apoyar proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vivienda en distintas comunidades del país.

La construcción de estas viviendas forma parte de las acciones que se desarrollan a partir del McDía Feliz, una jornada que cada año destina recursos a proyectos sociales en Guatemala.