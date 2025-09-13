Versión Impresa
Así quedó el tráiler tras hundimiento de ferry en Petén (video)

  • Por Jessica González
13 de septiembre de 2025, 12:50
El ferry no soportó el peso del tráiler. (Foto: redes sociales)

Un ferry que transportaba varios autos y un tráiler cayó al río.

EN CONTEXTO: ¡No soportó el peso! Ferry se hunde con varios vehículos a bordo en Petén (video)

Un ferry de Sayaxché, Petén, intentó cruzar el río La Pasión, pero debido al peso, se desbordó y cayó.

Los autos que iban a bordo, así como un tráiler, terminaron hundidos. 

Según testigos, los tripulantes de un vehículo y un picop lograron salir por sus propios medios, por lo que no se reportaron heridos.

Imágenes que circulan por redes sociales, muestran cómo quedó el tráiler tras el percance.

Mira aquí: 

  • Últimas noticias de Guatemala

