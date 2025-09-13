Así quedó el tráiler tras hundimiento de ferry en Petén (video)

Un ferry que transportaba varios autos y un tráiler cayó al río.
EN CONTEXTO: ¡No soportó el peso! Ferry se hunde con varios vehículos a bordo en Petén (video)
Un ferry de Sayaxché, Petén, intentó cruzar el río La Pasión, pero debido al peso, se desbordó y cayó.
Los autos que iban a bordo, así como un tráiler, terminaron hundidos.
Según testigos, los tripulantes de un vehículo y un picop lograron salir por sus propios medios, por lo que no se reportaron heridos.
Imágenes que circulan por redes sociales, muestran cómo quedó el tráiler tras el percance.