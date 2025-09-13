Versión Impresa
¡No soportó el peso! Ferry se hunde con varios vehículos a bordo en Petén (video)

  • Por Jessica González
13 de septiembre de 2025, 09:30
Varios autos cayeron al río. (Foto: captura de video)

El Ferry llevaba un tráiler y al no soportar el peso, se desplomó.

Un ferry de Sayaxché, Petén, intentaba cruzar el río La Pasión cuando se desbordó y cayó al río, la tarde del pasado viernes.

Un tráiler y varios autos que iban a bordo se hundieron. 

Según testigos, el ferry no soportó el peso del tráiler por lo que perdió el equilibrio y se desvaneció.

Los tripulantes de un vehículo y un picop lograron salir por sus propios medios, por lo que no se reportaron heridos.

Mira el video:

