¡No soportó el peso! Ferry se hunde con varios vehículos a bordo en Petén (video)

El Ferry llevaba un tráiler y al no soportar el peso, se desplomó.
Un ferry de Sayaxché, Petén, intentaba cruzar el río La Pasión cuando se desbordó y cayó al río, la tarde del pasado viernes.
Un tráiler y varios autos que iban a bordo se hundieron.
Según testigos, el ferry no soportó el peso del tráiler por lo que perdió el equilibrio y se desvaneció.
Los tripulantes de un vehículo y un picop lograron salir por sus propios medios, por lo que no se reportaron heridos.
