El auto abandonado que escondía mercancía valorada en más de Q200 mil

  • Por Jessica González
13 de febrero de 2026, 07:29
El auto fue localizado por las autoridades. (Foto: PNC)

Autoridades afirman que podría tratarse de posible contrabando.

Agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT ) y de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron un auto que fue abandonado por posibles contrabandistas en Melchor de Mencos, Petén.

(Foto: PNC)
Al inspeccionar el vehículo, los agentes localizaron 45 cajas con 450 mil cigarros, posiblemente de contrabando.

Según las autoridades, la mercancía tendría un valor de Q225 mil. 

