El auto abandonado que escondía mercancía valorada en más de Q200 mil

Autoridades afirman que podría tratarse de posible contrabando.
Agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT ) y de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron un auto que fue abandonado por posibles contrabandistas en Melchor de Mencos, Petén.
Al inspeccionar el vehículo, los agentes localizaron 45 cajas con 450 mil cigarros, posiblemente de contrabando.
Según las autoridades, la mercancía tendría un valor de Q225 mil.