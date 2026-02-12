Joven lucha por su vida tras ataque armado frente a su vivienda

La víctima presenta heridas de bala en la cabeza y su familia clama por ayuda.
Familiares y amigos de Dreisi Fabiola de León Roblero, de 29 años, han solicitado a través de redes sociales el apoyo de la población para la donación de sangre y ayuda solidaria para la familia, luego del hecho armado en el que resultó gravemente herida.
Según información preliminar, el ataque se registró en la zona 10 de Quetzaltenango, cuando la víctima salía de su vivienda y fue interceptada por individuos que se conducían a bordo de una motocicleta. Tras dispararle, los responsables se dieron a la fuga.
Vecinos del sector alertaron a los cuerpos de socorro, quienes la trasladaron hacia la emergencia del Hospital Regional de Occidente (HRO).
María del Carmen Sajquim, comunicadora del centro asistencial, indicó que la de León presenta heridas de bala en la cabeza, por lo que fue necesario colocarla con ventilación mecánica.
Según el último reporte médico del HRO, su estado de salud continúa delicado.