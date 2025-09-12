Abandonan carro "chocado" en zona 15 (video)

Un auto Alfa Romeo fue abandonado en zona 15.
OTRAS NOTICIAS: Desfile de la Independencia recorre la Sexta Avenida
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, reportó el abandono de un auto en el columpio de Vista Hermosa, zona 15.
Se trata de un Alfa Romeo 4C, el cual fue colisionado en el sector.
El auto quedó destruido debido al fuerte impacto.
La Policía Nacional Civil (PNC) se encargó de retirar el auto.
Mira aquí:
El precio de un Alfa Romeo 4C es muy variable, ya que es un auto de segunda mano.
En España, por ejemplo, los modelos de ocasión pueden encontrarse desde unos 29.000 euros o menos, mientras que otros vehículos más recientes o en mejor estado pueden costar entre 40.000 y más de 90.000 euros, según portales como AutoScout24 o Coches.net.