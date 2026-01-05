“The First Look” de Samsung previo al CES 2026 en Las Vegas

-

Soy502 estuvo presente en Las Vegas, Nevada, para cubrir el Consumer Electronics Show (CES) 2026, de la mano de Samsung Electronics, que previo al inicio oficial de la feria realizó su evento "The First Look".

La actividad se llevó a cabo en el Latour Ballroom del Wynn Las Vegas, donde la compañía presentó su visión "Compañero para una vida con IA" (Companion to AI Living), enfocada en la integración de inteligencia artificial dentro de su ecosistema de dispositivos conectados.

(Fernando Pinetta / Soy502)

Durante la presentación, TM Roh, vicepresidente, director ejecutivo y jefe de la división Device eXperience (DX) de Samsung, explicó la IA como un eje transversal en el desarrollo de productos, operaciones y experiencia del usuario.

“ Samsung está construyendo un ecosistema de IA unificado que abarca móviles, pantallas, electrodomésticos y servicios. ” TM Roh , vicepresidente, director ejecutivo y jefe de la división DX de Samsung.

Pantallas, audio y entretenimiento

En el segmento de pantallas, Samsung presentó su línea de televisores 2026, entre ellos el Micro RGB de 130 pulgadas, que utiliza una fuente de luz RGB de tamaño micro y un motor de procesamiento basado en IA para el control de color e imagen.

La compañía también mostró Vision AI Companion, una solución integrada en sus televisores que permite ejecutar solicitudes por voz y realizar recomendaciones de contenido, sonido y funciones según el contexto.

(Fernando Pinetta / Soy502)

Samsung presentó además los nuevos altavoces WiFi Music Studio 5 y Music Studio 7, diseñados para integrarse al ecosistema de audio del hogar y permitir diferentes configuraciones de sonido.

En cuanto a dispositivos de entretenimiento, Samsung dio a conocer el OLED S95H, un televisor ultradelgado, y el proyector portátil The Freestyle+, compatible con Vision AI Companion.

(Fernando Pinetta / Soy502)

La línea de televisores 2026 será compatible con HDR10+ ADVANCED e incorporará Eclipsa Audio, el nuevo sistema de sonido espacial de Samsung.

Gaming y monitores

Samsung también presentó su nueva línea de monitores para gaming Odyssey 2026, encabezada por el Odyssey G9 3D 6K, junto con nuevos modelos Odyssey G6 y G8, orientados a jugadores y creadores de contenido.

(Fernando Pinetta / Soy502)

Todos los televisores y monitores funcionan con el sistema operativo Tizen, que contará con siete años de actualizaciones.

Hogar inteligente

En el área de electrodomésticos, Samsung presentó avances en dispositivos integrados a SmartThings, plataforma que, según la compañía, supera los 430 millones de usuarios a nivel global.

“ SmartThings presta servicios a más de 430 millones de usuarios en todo el mundo. ” Cheolgi Kim , vicepresidente ejecutivo de Digital Appliances.

Entre los productos mostrados se incluyen los refrigeradores Family Hub con AI Vision, soluciones de lavandería Bespoke AI Laundry Combo, el Bespoke AI AirDresser, y el robot aspirador Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, con funciones de monitoreo remoto y control por voz.

(Fernando Pinetta / Soy502)

Samsung también presentó nuevas funciones como FoodNote, reportes semanales de consumo de alimentos, y herramientas de planificación de comidas integradas a SmartThings Food.

Salud y seguridad

En el segmento de salud digital, Samsung presentó su visión de atención preventiva mediante la integración de teléfonos, electrodomésticos y dispositivos vestibles, apoyados por Samsung Health Assistant.

(Fernando Pinetta / Soy502)

La compañía explicó que esta plataforma permitirá recomendaciones personalizadas relacionadas con alimentación, sueño y actividad física, así como la integración con soluciones de monitoreo de glucosa de terceros.

Samsung también dio a conocer funciones de seguridad para el hogar a través de SmartThings, además de sus soluciones de protección de datos Samsung Knox y Knox Matrix.