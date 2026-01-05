El 2026 es un año crucial para la renovación del sistema en Guatemala

-

En Guatemala se tiene prevista la renovación del sistema judicial este año, lo cual tendrá un inminente impacto político en las próximas Elecciones Generales de 2027.

Desde la renovación de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hasta el relevo de cortes y Ministerio Público, el 2026 arranca como un año clave para el sistema político y judicial del país.

Para iniciar, este lunes 5 de enero, el Colegio de Abogados de Guatemala elegirá a sus representantes para integrar la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del TSE.

Los togados en mención, deben tomar posesión el próximo 20 de marzo y sus nombres de los elegidos saldrán de dicha comisión, cuya integración habrá sido concretada cerca del 19 de enero (sesenta días antes de que termine el periodo de las actuales autoridades). Esta postuladora estará presidida por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos.

Luego, el Congreso de la República convocará a la Comisión de Postulación de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), el próximo 17 de enero. El puesto, ocupado en este momento por la fiscal general Consuelo Porras, será definido por el presidente Bernardo Arévalo, antes del 17 de mayo, fecha en que deben tomar posesión el nuevo jefe del MP.

El Congreso convocará a integrar la postuladora de candidatos a ocupar el cargo de fiscal general el próximo 17 de enero. (Foto: Archivo/Soy502)

OTRAS NOTICIAS: Presidente denuncia intento de golpe de estado

El presidente Bernardo Arévalo definirá al sucesor de la fiscal Consuelo Porras en el MP. (Fotos: Archivo/Soy502)

Por aparte, en declaraciones anteriores Arévalo, ha señalado a Porras y al juez Fredy Orellana buscan "impedir el rescate de las instituciones democráticas, crear condiciones para corromper los procesos de elección de órganos de justicia y control previstos para 2026, y enterrar desde ya la posibilidad de elecciones libres, transparentes y justas en 2027".

Sin embargo, Porras respondió que "el MP no es una institución política" y además de rechazar las declaraciones presidenciales, insistió en que buscan "interrumpir el período constitucional en el cargo" y además "tienen como objetivo detener las investigaciones en curso".

Arévalo pide estar alertas

En un mensaje a la nación, realizado en cadena nacional durante la noche del 4 de enero, Bernardo Arévalo señaló que este lunes empieza un proceso decisivo "que nos llevará a elegir nuevas autoridades en cuatro instituciones clave para el funcionamiento del Estado: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas".

El mandatario pidió a la población informarse sobre los procesos de elección de estas instituciones debido, según dijo, que estas siempre se han realizado "a las sombras, a espaldas del pueblo" y es ahora cuando se debe prestar atención. Además, pidió a los profesionales honestos y capaces a sumarse para participar.

"Hombres y mujeres, profesionales comprometidos con la construcción de un futuro mejor para Guatemala: atiendan a su convicción cívica y ética y postúlense a los cargos en donde puedan aportar su experiencia, su conocimiento y su honestidad", señaló.

Otras elecciones y procesos

Otro organismo que debe ser relevado, es la cúpula de la Corte de Constitucionalidad (CC) cuyos próximos magistrados estarán en funciones los siguientes cinco años. El proceso de elección debe llevarse a cabo dentro de los 60 días siguientes a la instalación del Organismo Legislativo, para que las nuevas autoridades tomen posesión el 14 de abril de 2026.

Con dicho fin, el Colegio de Abogados de Guatemala (Cang), convocó para el próximo 4 de febrero, la elección del magistrado titular y suplente de la CC por parte de dicha entidad.

Este 5 de enero de 2026, se elegirán a los representantes del CANG para integrar la Comisión de Postulación para la elección de Magistrados del TSE 2026-2032.

Lugares de votación:

Colegiados del 1 al 25,000 y Ciencias Afines: parque de la Industria

Colegiados del… pic.twitter.com/PGKfOqhZOz — Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (@CangGuatemala) December 28, 2025 con

Además, hay otros cambios en camino, por ejemplo, la elección por parte del Congreso del próximo Contralor General de Cuentas, quien saldrá de una nómina de seis candidatos propuestos por una postuladora, así como el relevo en la presidencia del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos.

En el caso de la Usac, las elecciones para definir al próximo rector están previstas entre abril y junio de 2026.

Para este año también se espera el relevo de autoridades de la CGC, Banguat, SIB y Usac. (Fotos: Archivo/Soy502)

¿Cambio de rumbo?

Aquiles Faillace, dice que el juego empezó hace mucho y ya está arreglado. Cuestionó, por ejemplo, la convocatoria el primer día hábil del año, que si bien, es el mínimo establecido por la ley, no se hizo en diciembre.

"El poder debería estar en el presidente, pero ante el vacío de poder en la Presidencia todos ya tomaron su cuota y la convirtieron en una cuotota", dijo Faillace.

Finalizó en que el proceso "está empezando con el pie izquierdo, no se ve ni claro, ni halagador, porque no hay contrapesos. Es el pleito entre los de siempre por el mismo premio".

Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible, explicó que han estado atentos a lo que acontecerá este 2026, por la renovación de autoridades en camino.

"Estas elecciones de segundo grado cambiarán el rumbo del país, esperamos sean para bien, ya que son antesala de las elecciones generales 2027", dijo Lorenzo.

Agregó: "esperamos que la ciudadanía esté bien informada, participe de diferentes formas, por ejemplo, apoyar a los candidatos que se postulan, conocer sus hojas de vida, compartir información sobre el pasado de estas personas y fiscalizar, acompañar estos procesos para que haya mejor apertura y transparencia".

El experto concluyó en que es vital que se cumplan los plazos de cada proceso para que la renovación sea positiva y correcta.