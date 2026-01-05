El incendio que afectó a varios locales en el mercado de la terminal zona 4 (video)

-

Diez locales fueron consumidos por las llamas, 25 bomberos se presentaron al área para sofocar el fuego que consumía varios negocios.

Durante las primeras horas de la madrugada de este lunes 05 de enero se reportó un incendio en el área de carnes y pescados del Mercado La Terminal en la zona 4 capitalina.

Diez locales fueron consumidos por las llamas por lo que al lugar se presentaron elementos de más de 25 Bomberos Voluntarios y Municipales, además de varias unidades de motobombas.

Incendio en el mercado de la terminal zona 4, se combate el incendio que afectó a más de 10 locales en el área de carnes y pescado. #CVBalServicio pic.twitter.com/9tDYvxHU7F — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 5, 2026

Debido al peligro que produjo el siniestro se tuvieron que hacer entradas forzadas y luego de algunos momentos se logró apagar el fuego; en el lugar solo se reportaron daños materiales.

Los socorristas evaluaron 40 locales más para descartar que existiera fuego.

En el incendio de la terminal zona 4, se tuvo que realizar entradas forzadas para poder acceder a los locales afectados. #CVBalServicio pic.twitter.com/2Ojd7i7YpE — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 5, 2026

Durante la labor de los bomberos se logró resguardar a un felino que se encontraba a cercanías de los locales afectados.