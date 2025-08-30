Abren la cápsula del tiempo de la princesa Diana

-

La cápsula del tiempo de la princesa Diana revela recuerdos de los 90.

A un día de que se cumplan 28 años del lamentable fallecimiento de la princesa (31 de agosto de 1997), sigue dando de qué hablar a sus seguidores, debido a que la cápsula del tiempo que enterró en 1991 ha sido abierta.

La princesa Diana decidió plasmar el recuerdo de cómo se vivía en la época de los años 90 para que una nueva generación conociera su historia en el futuro, a inicios de la construcción del edificio Variety Club.

La cápsula buscaba evidenciar cómo se vivía en la década de los 90. (Foto: X)

Diana seleccionó los objetos que fueron colocados en una caja de madera revestida en plomo con ayuda de David Watson, de 11 años, y Sylvia Foulkes, de nueve en ese entonces.

El descubrimiento se dio durante la remodelación del Variety Club. (Foto: X)

Los objetos encontrados consisten en un ejemplar del disco Rhythm of Love, de la cantante Kylie Minogue, un televisor de bolsillo, una calculadora solar, una copia del periódico The Times con la fecha de aquel día, monedas británicas, cinco semillas de árboles, una hoja de papel reciclado, un pasaporte europeo y una foto de la alteza.

Si bien el plan original era que fuera descubierta cientos de años en el futuro, se tomó la decisión de destaparla debido a la remodelación del Variety Club, que consiste en ampliar el lugar con el fin de construir una unidad de oncología pediátrica.