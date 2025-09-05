Versión Impresa
¡Abrígate bien! Para este sábado 6 de septiembre se esperan fuertes tormentas

  • Por Jessica González
05 de septiembre de 2025, 16:00
Este sábado se prevén fuertes lluvias. (Foto: Shutterstock)

Si mañana debes salir de casa, hazlo bien abrigado y con paraguas en mano.

Para este sábado 6 de septiembre se esperan tormentas severas, acompañadas de abundante lluvia, viento fuerte y caída de granizo.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), amanecerá con nublados parciales y neblina.

Sin embargo, debido al ingreso de humedad y calentamiento durante las primeras horas, se prevé el desarrollo de lluvia y actividad eléctrica del centro al sur del territorio nacional.

Si saldrás de casa, toma tus precauciones, ya que pueden surgir crecidas de ríos y daños en la red vial.

