¡Abrígate bien! Para este sábado 6 de septiembre se esperan fuertes tormentas

Si mañana debes salir de casa, hazlo bien abrigado y con paraguas en mano.
Para este sábado 6 de septiembre se esperan tormentas severas, acompañadas de abundante lluvia, viento fuerte y caída de granizo.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), amanecerá con nublados parciales y neblina.
Sin embargo, debido al ingreso de humedad y calentamiento durante las primeras horas, se prevé el desarrollo de lluvia y actividad eléctrica del centro al sur del territorio nacional.
Si saldrás de casa, toma tus precauciones, ya que pueden surgir crecidas de ríos y daños en la red vial.