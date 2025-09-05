Así avanzan los trabajos del paso a desnivel hacia San José Pinula

-

Este puente elevado servirá para los conductores que vienen de la capital por Carretera a El Salvador.

El alcalde de Santa Catariana Pinula, Sebastián Siero, habló sobre como va la construcción del paso a desnivel "Don Justo", en Carretera a El Salvador, el cual busca beneficiar a 120 mil automovilistas.

Además, con este nuevo proyecto se pretende reducir el tráfico de manera eficiente en el sector.

Se trata de un puente elevado para que los vehículos que vienen de la capital por Carretera a El Salvador para ingresar a San José Pinula, lo hagan sobre el puente y puedan así evitar el tránsito en el sector.

"Este puente va a contar con dos carriles y está diseñado para vehículos livianos, tráilers, camionetas y todo aquel que se dirija de la capital al Faro, El Pajón y San José Pinula.

Según Siero, este será el puente más largo que se ha construido sobre Carretera a El Salvador.

(Foto: Municipalidad de Santa Catarina Pinula)

Primeros trabajos

Según el jefe edil, los trabajos que se están realizando en esta primera fase incluyen la construcción de pilares que serán los cimientos de las columnas del puente y los cabezales que van a ir sobre vigas.

(Foto: Municipalidad de Santa Catarina Pinula)

"Los trabajos se harán de día y de noche. Se tiene contemplado terminar en enero de 2026", puntualizó Siero.

En el sector quedó restringido el paso del transporte pesado, únicamente pueden circular buses escolares, extraurbanos, camiones de 3 toneladas, carros livianos y motocicletas.