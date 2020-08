Cumple uno de sus sueños a los 103 años: hacerse un tatuaje

Una mujer de la tercera edad que pasó toda su vida cuidando a su familia demostró que nunca es tarde para cumplir tus sueños. Dorothy Pollack cumplió 103 años y se tatuó por primera vez como parte de una lista de deseos por realizar, según dio a conocer CNN.

Pollack celebró su cumpleaños en un asilo para ancianos ubicado en Muskegon, Michigan, el 16 de julio y como pasó meses aislada durante la pandemia, decidió tomar las riendas de su vida cuando su familia la sacó del lugar.

"Una de las enfermeras dijo que estaba terriblemente deprimida y que necesitábamos sacarla. No podíamos verla, así que no teníamos ni idea de cómo se encontraba realmente. Ella tiene una pérdida auditiva extrema, por lo que las llamadas telefónicas no fueron útiles", relató Zavitz-Jones nieta de Dorothy.

La mujer de 103 años se tatuó una rana. (Foto: Oficial)

"Fue muy emocionante porque hace años mi nieto quería que yo me hiciera uno y no lo hice... De repente, decidí que me gustaría tener uno. Y si pudiera, que fuese una rana. Porque me gustan las ranas", expresó Dorothy.

Pollack se sentó pacientemente mientras le hacían el tatuaje, la mayoría de gente se estremece al sentir una aguja en su piel, pero ella apenas se movió.

Además dio un paseo en motocicleta. (Foto: Oficial)

"Se portó como una campeona. Ni siquiera la vi hacer una mueca de dolor. Tal vez una vez hizo una mueca de dolor", indicó Ray Reasoner Jr., quien tatuó a Pollack en A.W.O.L. Custom Tattooing en Muskegon.

La abuela decidió cumplir otra experiencia de su lista: dar un agradable paseo en motocicleta. Sin duda seguirá cumpliendo sus sueños.