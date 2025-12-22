Snoopy tiene nuevo hogar: Sony se apodera de la franquicia "Peanuts"

Sony adquirió la mayor parte de la empresa canadiense vinculada a los célebres personajes de Charles M. Schulz.
La familia de Schulz continuará poseyendo una quinta parte de Peanuts Holdings, mientras que la gestión de derechos y operaciones comerciales recaerá en la empresa Peanuts Worldwide (PWW), subsidiaria de la sociedad, en un modelo de cooperación con el gigante japonés Sony tras su expansión accionaria.
El conglomerado asiático compró el 41% de la firma canadiense WildBrain en Peanuts Holdings, operación valorada en 630 millones de dólares canadienses (390 millones de euros), según publicó El País.
Por más de 457 millones de dólares, controlará el 80 por ciento de la propiedad de los célebres Snoopy y Charlie Brown entre otros.
Con el cierre de la transacción, Peanuts Holdings pasará a ser una filial consolidada de Sony Group Corporation. Sin embargo, la entidad encargada de la gestión de los personajes y sus licencias seguirá siendo Peanuts Worldwide. Esta gestión la ejercerán SMEJ y SPE de manera conjunta, consolidando así el control operativo bajo el paraguas de Sony, aunque la estructura societaria preserve una participación significativa de la familia Schulz, que mantendrá un 20% de la compañía.
