Esto se sabe de la localización de los cuerpos en zona 25

Varios cuerpos fueron localizados en zona 25 los últimos días. Las autoridades ya investigan los múltiples crímenes.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida tiene asignada la investigación por la localización de varios cuerpos en carretera a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

De acuerdo con la Fiscalía, hasta el momento se desconoce cuántos cuerpos fueron rescatados, debido al estado en el que se encuentran. Además, será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el que se encargue de identificar los mismos.

El MP señala que por el momento no van a compartir ninguna línea de investigación para no entorpecer el trabajo que realizan. Mientras, el Ministerio de Gobernación lo atribuye a reacomodos a lo interno de grupos criminales.

Además, la Fiscalía descartó que se trate de personas que recientemente fueron reportadas como desaparecidas, ya que los cuerpos están en estado esquelético o de putrefacción, lo que evidencia que llevan varios días en el lugar.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Así los descubrieron

El sábado 20 de diciembre por la noche, los Bomberos Voluntarios recibieron una llamada en donde les alertaban sobre un cuerpo abandonado a la orilla de la carretera.

Estando en el lugar, los Bomberos se percataron que había más cuerpos abandonados, por lo que bajaron al barranco para recuperarlos. Ellos reportaron al menos 10 cuerpos y varias osamentas.

La localización de estos cuerpos, coincide con las circunstancias en las que fueron localizados al menos 7 cuerpos en ruta al Atlántico el pasado 24 de octubre. En ese momento indicaron que se trataba de un ajuste entre pandillas.