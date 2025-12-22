Salario mínimo 2026 queda definido con incrementos según actividad económica

-

Se confirmó el segundo aumento consecutivo al salario mínimo durante la administración de Bernardo Arévalo, con ajustes diferenciados según la actividad económica y la circunscripción.

Este 22 de diciembre fue publicado en el Diario de Centro América (DCA) el acuerdo gubernativo que da vigencia al salario mínimo para 2026.

La decisión había sido anunciada previamente el 18 de diciembre a través de redes sociales oficiales y este lunes fue confirmado el segundo incremento autorizado por el presidente Bernardo Arévalo desde el inicio de su gestión.

De acuerdo con el Gobierno, la actualización salarial tomó en cuenta criterios técnicos como el desempeño de la economía nacional, el comportamiento de la inflación y la generación de empleo formal.

El ajuste salarial establece montos diferenciados según la actividad económica y la circunscripción territorial.

Los nuevos valores quedaron consignados en el Acuerdo Gubernativo 256-2025, que define los salarios mínimos para la circunscripción uno, que comprende el departamento de Guatemala, y la circunscripción dos, que agrupa al resto del país.

Incrementos autorizados:

7.5 % para actividades no agrícolas

5.5 % para actividades agrícolas

4 % para el sector exportador y de maquila

Circunscripción 1 Departamento de Guatemala

Salario diario

Agrícola: Q124.64

No agrícola: Q131.58

Exportadora y maquila: Q112.10

Salario mensual (sin incentivo y bonificación)

Agrícola: Q3,791.20

No agrícola: Q4,002.28

Exportadora y maquila: Q3,409.00

Salario mensual (con incentivo y bonificación)

Agrícola: Q4,041.20

No agrícola: Q4,252.28

Exportadora y maquila: Q3,659.73

Circunscripción 2 (resto de departamentos)

Salario diario

Agrícola: Q119.21

No agrícola: Q125.49

Exportadora y maquila: Q105.90

Salario mensual (sin incentivo y bonificación)

Agrícola: Q3,625.89

No agrícola: Q3,816.90

Exportadora y maquila: Q3,221.10

Salario mensual (con incentivo y bonificación)

Agrícola: Q3,875.89

No agrícola: Q4,066.90

Exportadora y maquila: Q3,471.10

