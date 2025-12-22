Enrique Iglesias es papá por cuarta vez

Enrique Iglesias informó que es padre por cuarta ocasión, con una imagen desde el hospital de su bebé.
"My Sunshine 12.17.2025" (Mi rayo de sol), escribió junto a la foto donde descansa.
Aúno no ha escrito si es niño o niña, lo cierto es que la reacción de los fans no se hizo esperar.
En agosto de 2025 se rumoró del cuarto embarazo de Anna Kournikova.
La pareja es una de las más sólidas de la industria del entretenimiento pues han permanecido juntos por 24 años, desde se conocieron en el videoclip de "Escape" del artista español.
Ann y Enrique tenían tres a los mellizos Nicholas y Lucy que nacieron en diciembre de 2017 y Mary, quien llegó al mundo en enero de 2020. Ahora, parece ser que se suma un cuarto integrante a la familia.
