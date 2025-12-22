EE.UU. aumenta incentivo económico para autodeportación a través de la app CBP Home

-

Autoridades estadounidenses ofrecen a través de la aplicación CBP Home con una oferta de temporada navideña.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció un ajuste temporal en su programa de retorno voluntario dirigido a personas que se encuentran en el país sin estatus migratorio regular.

La medida estará vigente hasta finales de diciembre de 2025 y se gestiona a través de la aplicación móvil CBP Home (en inglés)

(Imagen: captura de pantalla)

Según el comunicado quienes se inscriban en el programa antes de que finalice el año podrán recibir un apoyo económico de 3 mil dólares, además de un boleto aéreo para regresar a su país de origen.

El DHS detalló que la participación en este proceso también contempla la exoneración de posibles multas o sanciones civiles relacionadas con la permanencia irregular en el país.

"Oferta de tiempo limitado. ¡Hasta final de año aproveche la oferta de un bono de 3 mil dólares para las festividades!" Se lee en uno de los anuncios. (Imagen: DHS)

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que desde enero de 2025 más de un millón de personas han optado por salir de manera voluntaria, y que el programa busca ofrecer una alternativa ordenada y asistida, especialmente durante la temporada de fin de año.

“ Los extranjeros ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca volverán. ” Kristi Noem secretaria de Seguridad Nacional Estados Unidos

El uso de la aplicación CBP Home permite a los solicitantes registrar su información y coordinar el proceso de salida con apoyo logístico del gobierno estadounidense.

Las autoridades señalaron que este mecanismo se presenta como una opción voluntaria para quienes decidan regresar a sus países, en contraste con los procedimientos migratorios regulares que pueden derivar en detención y deportación en caso de incumplimiento de las leyes migratorias vigentes