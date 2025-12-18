¿Mascotas en casa? Adopta estas rutinas de limpieza para cuidar tu hogar

-

¿Tienes mascotas en tu hogar? Descubre las rutinas de limpieza esenciales para proteger tus muebles y la salud de tu familia. Consejos de veterinarios y dueños sobre higiene, adiestramiento y prevención de daños.

LEE TAMBIÉN: Tener una habitación propia impulsa el desarrollo y la creatividad de los niños

Las distintas mascotas, ya sean perros, gatos, periquitos, tortugas o conejos, se convierten en integrantes valiosos para las familias, por lo que se mantienen en distintos ambientes de la casa.

Por ello es fundamental mantener rutinas de limpieza y orden en las áreas donde descansan o juegan, para evitar daños en muebles y en los inmuebles. Estas se adaptarán, según el animal, su tamaño e incluso edad.

Los pisos deben ser limpiados con frecuencia, para retirar restos de pelo y en ocasiones malos olores. (Foto: Archivo)

El ama de casa y residente Coatepeque, Quetzaltenango, Gloria Félix indicó que al decidir tener una mascota se debe buscar un espacio amplio en el hogar para asignárselo y mantenerlos limpios para evitar riesgos de enfermedades, pues generalmente comparten con los niños.

"Hay que estar atentos a los muebles, ya que las mascotas son traviesas; me ha pasado que dañan mis sillones. Por ello yo prefiero que estén en el patio y que no tengan acceso a la sala", refirió Félix.

Sin embargo, en residencias donde los "peluditos" están dentro se pueden conseguir cobertores para muebles, así como rascadores para que los gatos no dañen las tapicerías.

Entre las principales recomendaciones destacan brindarles un refugio seguro y techado. (Foto: Cortesía MAGA)

Asimismo, implementar el uso y limpieza constante de caja de arena para evitar que los desechos de los felinos afecten en áreas no deseadas. En el caso de los perros, pueden ser adiestrados para que orinen en un mismo lugar, con el uso de paños especiales y recompensas.

Sobre estos fieles acompañantes, la médico veterinario Grettel Sáenz recordó que tener una mascota en casa requiere de mucha atención y responsabilidad.

"Por el bienestar de los animalitos se debe llevar un calendario de vacunas y desparasitaciones al día, para un mejor control; también es importante la esterilización por su salud a largo plazo", agregó.

En espacios definidos se les debe mantener agua fresca y limpia, así como su alimento; los platos que se utilicen para esto y el área donde se encuentran se debe asear a diario.

Grettel Saenz compartió algunas recomendaciones para evitar inconvenientes en el hogar. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Para limpiar y eliminar mal olor

Agua oxigenada: tiene propiedades oxidantes muy potentes y es ideal para limpiar orín reciente.

Mezcla en un bote de spray 1 parte de agua con 1 de agua oxigenada.

Pulveriza la zona del pis y déjalo actuar una media hora.

Agua oxigenada con bicarbonato de sodio: en este caso añadimos un componente más para atacar marcas secas o antiguas y eliminar el olor incrustado.

Mezcla 2 partes de agua oxigenada, 2 de bicarbonato y 1 de agua.

Al agitar obtendrás una especie de pasta espesa.

Pulveriza la zona con una buena cantidad y déjalo actuar durante una hora.

Vinagre blanco: neutraliza los malos olores a la vez que desinfecta la superficie y está recomendado tanto para orín y huellas olfativas antiguas.

Mezcla 1 parte de agua caliente y 1 parte de vinagre en un pulverizador.

Aplícalo y deja que actúe unos 20 minutos.

Las mascotas también sienten y merecen vivir dignamente; los propietarios siempre deben limpiar las áreas públicas que ensucien. (Foto: Servando Conoz/Colaborador)

Bicarbonato de sodio: tiene propiedades antifúngicas y abrasivas. Puede resultar tóxico para los animales, así que asegúrate de utilizarlo solo en su ausencia.

Espolvoréalo directamente sobre la superficie seca y déjalo actuar toda la noche. Al día siguiente puedes retirarlo fácilmente.

También puedes mezclar 2 cucharadas con 150 ml de vinagre y dejarlo actuar media hora.

Limón: método natural, seguro y muy eficaz con poder antifungicida y antibacteriano. Su aroma cítrico combate el olor de la orina y funciona como repelente evitando que los perros orinen de nuevo.