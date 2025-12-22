(VIDEO) Lamine Yamal muestra su casa en su debut como youtuber

-

El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, dio un nuevo paso fuera de las canchas al lanzar su propio canal de YouTube. Su primer video, llamado "Mi House Tour", se publicó el lunes y rápidamente captó la atención del público, alcanzando más de 200 mil suscriptores en cuestión de horas.

A lo largo del video, el futbolista recorre distintos espacios de su casa mientras comparte momentos de su vida personal. Con un estilo cercano y desenfadado, comenta que se encuentra en pleno proceso de mudanza y aprovecha para interactuar con sus seguidores, haciendo bromas y contando anécdotas.

Entre los elementos que más llaman la atención aparecen varios reconocimientos deportivos que ha conseguido a corta edad. Se pueden ver premios como el galardón a mejor jugador joven de la Eurocopa, distinciones otorgadas por la IFFHS y medallas correspondientes a la Supercopa de España y la Copa del Rey. Sin embargo, Yamal confiesa que su objeto más preciado es el balón con el que marcó un gol frente a Francia.

El recorrido también deja detalles curiosos de su día a día. En una de las habitaciones señala su consola de videojuegos, a la que describe con humor como su compañera inseparable. Además, comenta que le gusta que toda la casa tenga aroma a vainilla.

Otro gesto que no pasó desapercibido fue la camiseta de la Selección Colombia que viste durante el video, un guiño al jugador Luis Díaz. Aunque aclara que aún quedan cosas por organizar, el joven promete que su nueva vivienda estará completamente lista pronto, manteniendo siempre una relación cercana con quienes lo siguen en redes.