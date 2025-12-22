Los datos más buscados por los guatemaltecos en Sofascore en 2025

-

La búsqueda de datos sobre deportistas, clubes y selecciones muestra el gran interés de los aficionados guatemaltecos no solo por el fútbol, sino por otros deportes populares.

El informe anual de la plataforma deportiva global Sofascore para 2025 destaca la profunda lealtad de los guatemaltecos hacia el fútbol nacional, con la Selección y los clubes locales acaparando la atención, incluso frente a la competencia de los gigantes europeos.

Fuerte Presencia del Fútbol Nacional

El ranking de clubes más visitados en Guatemala muestra una notable presencia de equipos locales. La Selección Nacional se posicionó en el tercer lugar, seguida por Municipal (5º), Xelajú (6º) y Comunicaciones (9º). Esta fuerte representación subraya la importancia del fútbol nacional en el país.

Datos: Sofascore

En el ranking de atletas, las figuras nacionales también se abren paso. Los futbolistas Olger Escobar (6º) y Óscar Santis (8º) figuran en el Top 10, demostrando el seguimiento a los talentos locales. La única presencia de otro deporte en esta lista es la del tenista español Carlos Alcaraz.

Lamine Yamal es el perfil más buscado en 2025 en Sofascore.

La Selección, Protagonista de los Eventos

El interés por los eventos deportivos está fuertemente centrado en los partidos de la Selección de Guatemala.

Cuatro de los diez eventos más visitados en la aplicación corresponden a encuentros de la Selección:

Guatemala vs. Panamá (5º)

Guatemala vs. EE.UU. (6º)

Guatemala vs. Canadá (8º)

Guatemala vs. El Salvador (10º)

Los eventos del Real Madrid, Barcelona y la Selección de Guatemala acapararon gran interés de los guatemaltecos.

Este predominio de los partidos de la Selección en el Top 10 de eventos es un claro indicador de la pasión que despierta la selección en la audiencia guatemalteca.

Contexto Hispanoamericano

A nivel general en Hispanoamérica, el resumen de Sofascore muestra un dominio de los grandes clubes europeos como el Barcelona y el Real Madrid, junto a las principales estrellas del fútbol mundial (Yamal, Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo).

El interés también se extiende a la intensa rivalidad del tenis entre Alcaraz y Sinner, y a figuras destacadas de la NBA como Nikola Jokic y Shai Gilgeous-Alexander.

Estas son las búsquedas por deportes que más realizaron los guatemaltecos durante 2025.

*Con información de Sofascore