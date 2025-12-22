Temporada 5 de "Stranger Things": la duración de los cuatro episodios

-

Netflix sacó a luz la duración de los últimos cuatro episodios de la quinta temporada de Stranger Things.

Algunos fans explicaron que la primera parte superaba las dos horas provocando que muchos opinaran que los capítulos eran muy largos.

Esta es la duración de cada una de las entregas:

Capítulo Uno: El rastreo – 1 hora y 8 minutos

Capítulo Dos: La desaparición de Holly Wheeler – 54 minutos

Capítulo Tres: La trampa de Turnbow – 1 hora y 6 minutos

Capítulo Cuatro: El hechicero – 1 hora y 23 minutos

A pesar de que son largos, no exageradamente como se creyó. , El ritmo está hecho para no sentirse pesado, a pesar de que el comienzo es algo lento.

Duración de los últimos cuatro episodios de la temporada 5 de Stranger Things

Así quedan los episodios del "Volumen 2" que se estrena el día de Navidad:

Capítulo Cinco: Shock Jock – 1 hora y 8 minutos

Capítulo Seis: Escape From Camazotz – 1 hora y 15 minutos

Capítulo Siete: The Bridge – 1 hora y 6 minutos

La duración del episodio final de la serie, que se estrena en Nochebuena

Capítulo Ocho: The Rightside Up – 2 horas y 8 minutos, tomando en cuenta que es considerablemente más corto que el final de la temporada 4, "The Piggyback", que duró casi 2 horas y media.

El primer episodio del Volumen 2 tiene exactamente la misma duración que el primer episodio del Volumen 1, y lo mismo ocurre con el tercer episodio de cada volumen (episodios 3 y 7).

Camazotz es una referencia a Un pliegue en el tiempo de Madeleine L'Engle, una de mis novelas y series de ciencia ficción y fantasía juveniles favoritas.